Азаров считает, что Украина может обойтись без кредита МВФ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что Украина может обойтись без кредита Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня, выступая перед участниками шестого съезда Федерации профсоюзов Украины.

«Мы можем также, хотя это крайне невыгодно, отказаться от сотрудничества. Но, подчеркиваю, это будет крайне невыгодно для Украины», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр подчеркнул, что у МВФ достаточное количество заемщиков, и МВФ может обойтись без Украины.

По словам премьер-министра, финансовое положение Украины позволяет отказаться от денег МВФ, но он еще раз подчеркнул, что это невыгодно.