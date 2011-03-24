Выплаты вкладчикам «Родовид Банка» будут осуществляться через «Ощадбанк» с апреля текущего года.

Об этом говорится в заявлении заместителя председателя Национального банка Украины Игоря СОРКИНА, обнародованном на сайте регулятора.

«… Решено, что выплаты средств начнутся в апреле текущего года после согласования Национальным банком и правительством всех технических процедур», – сказал И.СОРКИН.

По его словам, соответствующее решение принято на совещании при участии представителей Министерства финансов Украины, «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка».

Выбор «Ощадбанка» для решения вышеуказанной задачи чиновники объясняют тем, что «это надежный и стабильный банк, вклады в котором на 100% гарантированы государством». Еще одним фактором в пользу «Ощадбанка» стало то, что банк имеет разветвленную сеть филиалов, которая сделает комфортным получение средств вкладчиками во всех регионах страны.

Как сообщал УНИАН, 17 марта т.г. экспертно-аналитический совет по вопросам участия государства в капитализации банков при Кабинете Министров Украины одобрил перевод вкладчиков «Родовид Банка» в «Укрэксимбанк».

Планировалось, что вклады будут переведены вместе с активами «Родовид Банка» достаточной ликвидности. С учетом того, что на сегодня необходимого объема активов в этом банке нет, они могут быть созданы за счет облигаций внутреннего государственного займа.

По данным Нацбанка, на 1 января 2011 года объем средств физлиц в банке составил 3,961 млрд. грн., в т.ч. 1,320 млрд. грн. – в иностранной валюте.

По завершению процесса перевода «Родовид Банк», возможно, будет реорганизован в структуру по абсорбции «плохих» активов других национализированных банков.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Кабинет Министров Украины потратил около 18 млрд. грн. бюджетных средств на докапитализацию трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В результате Минфин Украины стал мажоритарным акционеров в каждом из этих финучреждений. Несмотря на вливание значительных сумм в капитал указанных банков, так и не удалось восстановить их нормальную работу. На сегодня все они нуждаются в дополнительной капитализации, которая оценивается в 12,5 млрд. грн.