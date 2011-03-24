Европейский инвестиционный банк открывает свое представительство в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) открывает свое представительство в Украине.

Об этом говорится в сообщении Представительства Европейского Союза в Украине, переданном УНИАН.

«Европейский инвестиционный банк – банк Европейского Союза – поддерживает реализацию в Украине европейской политики соседства путем финансирования инвестиционных проектов, которые являются одновременно выгодными и для заинтересованных стран, и для ЕС. На сегодняшний день ЕИБ уже поддержал многообразные проекты в Украине на общую сумму 465 млн. евро», – говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, представительство в Украине станет первым представительством ЕИБ в регионе восточных стран – партнеров ЕС.

Церемония открытия Представительства состоится 25 марта т.г.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2010 года Верховная Рада Украины ратифицировала Договор между Украиной и Европейским инвестиционным банком о сотрудничестве и деятельности Постоянного представительства ЕИБ в Украине.

Договором, в частности, предусмотрено освобождение всего импортного и произведенного в Украине оборудования, материалов, работ и услуг, включая консультационные услуги, используемые для предоставления технической помощи, от уплаты каких-либо налогов и сборов или обязательных платежей, взимаемых Украиной или на территории Украины, что даст возможность привлечь техническую помощь ЕИБ для Украины с целью подготовки и реализации инвестиционных проектов.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк – государственное финансово-кредитное учреждение Европейского союза для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов. Создан в 1958 году с целью предоставления кредитов для сооружения и реконструкции объектов, которые представляют интерес для стран ЕС.