СБУ завершила расследование дела о растаможивании “скорых” Тимошенко

СБУ завершила расследование уголовного дела относительно служебной халатности таможенников в ходе растаможивания 1 тыс. специализированных автомобилей марки "Opel Combo".

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении отдела связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, Главное следственное управление Службы безопасности Украины завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении начальника отдела Киевской региональной таможни и одного из инспекторов по факту совершения ими служебной халатности в ходе растаможивания 1000 специализированных автомобилей марки "Opel Combo" по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что указанные должностные лица, достоверно зная, что транспортные средства в грузово-таможенной декларации были необоснованно задекларированы по другому коду, приняли решение о растаможивании автомобилей. В результате таких действий недоначислено таможенных платежей на общую сумму более 9 млн. грн.

Обвиняемым 16 марта 2011 года объявлено об окончании досудебного следствия, они начали ознакомление с материалами дела.

В ГПУ напомнили, что по условиям договора, заключенного 14 сентября 2009 года ГП "Укрмедпостач" с австрийской компанией "Vamed Engineering GmbH & CO KG", австрийская компания обязалась поставить госпредприятию 1000 специализированных и адаптированных автомобилей марки "Opel Combo".

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту закупки 1 тыс. автомобилей в кредит под государственные гарантии, предоставленные Кабинетом министров Юлии ТИМОШЕНКО.

Генеральный прокурор Виктор ПШОНКА сообщил, что, по данным проведенных экспертиз, автомобили были приобретены по цене, завышенной на 50 млн. грн.

При этом они не подходят для использования как автомобили “скорой помощи”, утверждает В.ПШОНКА.