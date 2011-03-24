Завершено расследование дела в отношении временного администратора "Родовид Банка"

Завершено расследование уголовного дела в отношении временного администратора АО "Родовид Банк" и директора одного из ООО.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, Главное следственное управление СБУ завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении временного администратора АО "Родовид Банк" и директора одного из обществ с ограниченной ответственностью по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 и ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что на протяжении 2008-2009 годов указанные должностные лица, подделав документы об аренде имущества, завладели средствами на сумму свыше 42 млн. грн. В декабре 2009 года временный администратор банка, превысив свои полномочия, дал указание перечислить средства в сумме 301,6 млн. грн. на счет одного из адвокатских объединений за предоставленные услуги, чем банку был нанесен материальный ущерб. По данному факту в отношении него 27 мая 2010 года возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины. 14 марта 2011 года временному администратору банка предъявлено обвинение по ч.5 ст.191, ч.3 ст.365 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины, а директору ООО - по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Временный администратор содержится под стражей, руководитель предприятия находится на подписке о невыезде. На личное имущество обвиняемых наложен арест. 17 марта 2011 года досудебное следствие завершено, обвиняемые начали ознакомление с материалами уголовного дела.