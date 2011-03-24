Возмещение НДС по реальному экспорту в 2011 году составит 37 млрд. грн. - Азаров

Размер возмещения налога на добавленную стоимость по реальному экспорту в 2011 году, по предварительным расчетам правительства, составит приблизительно 37 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая перед участниками VI съезда Федерации профсоюзов Украины.

При этом он отметил, что правительство не допустит возмещения НДС по фиктивному экспорту.

«В январе нам было заявлено 4,3 млрд. грн., в феврале - 4,7 млрд. грн. на возмещение НДС. Если мы умножим на 12 месяцев, то приблизительно получим 60 млрд. грн., которые якобы должны вернуть плательщикам НДС по итогам года», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что, к сожалению, это свидетельствует, что существует много фиктивных схем возвращения НДС.

«По предварительным расчетам правительства, налог на добавленную стоимость за реальный экспорт в 2011 году будет составлять приблизительно 37 млрд. грн. Это значит, что 23 млрд. грн. компенсации хотят получить из бюджета по фиктивным схемам. Мы будем с этой ситуацией разбираться. Мы этого не допустим», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, с марта в Украине началось автоматическое возмещение НДС.

По данным на 15 марта, Государственная налоговая служба Украины определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Сумма заявленного к возмещению налога составляет 496,3 млн. грн.