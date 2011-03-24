Сегодня на межбанке наблюдался повышенный спрос на иностранную валюту - эксперт

На украинском межбанковском рынке в четверг, 24 марта, наблюдался повышенный спрос на иностранную валюту.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он связывает увеличение спроса на иностранную валюту с заявлением премьер-министра Николая АЗАРОВА о том, что Украина может отказаться от получения очередного транша по программе stand-by от Международного валютного фонда. Однако аналитик не рассматривает риск «заморозки» программы stand-by как риск для макрофинансовой стабильности в Украине.

Как отметил А.БЛИНОВ, межбанковский валютный рынок в четверг закрылся котировками 7,9750-7,9830 грн./долл., то есть гривня подешевела к доллару на 0,2%. Национальный банк Украины вышел на валютный рынок с интервенций, предложив доллар на продажу по курсу 7,97 грн./долл. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками 11,2760-11,2935 грн./евро. В результате украинская валюта подешевела к европейской на 0,3%.