Углубление взаимодействия Украины с Таможенным союзом неизбежно - МИД РФ

В Министерстве иностранных дел РФ убеждены, что углубление взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана неизбежно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал директор Департамента СНГ МИД России Виктор СОРОКИН сегодня в ходе круглого стола «О русском и русскоязычном движении в Украине» в Госдуме России.

«Вы знаете, что сейчас между Россией, Беларусью и Казахстаном сформирован Таможенный союз. Украина проявляет определенный интерес к функционированию Таможенного союза, однако пока речь о каких-то более углубленных формах взаимодействия не идет», - сказал В.СОРОКИН.

«Тем не менее, мы убеждены, что углубление взаимодействие Украины с Таможенным союзом – это фактор времени и это в перспективе неизбежно», - добавил он.