Польские фирмы в 2010 году увеличили чистую прибыль на 13%

Варшава. Польские фирмы в прошлом году увеличили чистую прибыль на 13,4%, или на 12 млрд. злотых, до почти 90 млрд. злотых (1 долл. =2,9 злот.).

Об этом УНИАН сообщило Главное управление статистики Польши (GUS).

По данным статистики, количество польских компаний, которые закончили год «на плюсе», выросло на 1,1% и составило 78,4% всех исследуемых фирм.

В GUS отмечают, что в 2010 году по сравнению с 2009 годом компании увеличили уплату налогов в бюджет на 18 млрд. злотых, при этом не уточняют, сколько всего налогов заплатили фирмы.

Предоставленные данные касаются 17,5 тыс. компаний, которые трудоустраивают более 50 тыс. человек. В их число не включены сельскохозяйственные фирмы, работающие в лесной, рыболовецкой отрасли, предприятия финансовой сферы, а также высшие учебные заведения.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2010 году рост польской экономики ускорился до 3,8% по сравнению с 1,7% в 2009 году.

По данным МВФ, ВВП Польши, которая является крупнейшей страной Восточной Европы, входящей в Евросоюз, составил 439 млрд. долл. (22-е место в мире).

В 2010 году Польша благодаря экономическому росту на фоне падения в других европейских странах впервые вошла в шестерку крупнейших экономик 27 стран ЕС.