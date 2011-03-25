Лидеры ЕС согласовали механизм поддержки евро
Брюссель. Лидеры Европейского Союза на заседании 24 марта согласовали постоянный механизм поддержки евро.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом в ночь на 25 марта сообщил журналистам президент Европейского совета Херман Ван РОМПЕЙ.
«Мы приняли окончательное решение о Европейском механизме стабильности. После одобрения на национальном уровне это решение расчистит дорогу для правопреемника временного механизма», - сказал он.
По словам президента Европейского совета, в рамках Европейского механизма стабильности будут доступны 500 млрд. евро для предоставления помощи странам-членам зоны евро, испытывающим проблемы с дефицитом бюджета либо с обслуживанием внешнего долга.
«Мы договорились обеспечить, чтобы временный механизм имел эффективную кредитоспособность в 440 млрд. евро. Это появится уже в июне», - сказал Х.Ван РОМПЕЙ.
Кроме того, по словам президента Европейского совета, лидеры ЕС приняли новый документ относительно координации экономической политики, назвав его Пактом «Евро плюс». На сегодня, кроме стран-членов зоны евро, к этому документу также присоединились Дания, Польша, Латвия, Литва, Болгария и Румыния.
При этом Пакт останется открытым для присоединения и других стран-членов ЕС.
Основными положениями Пакта являются усиление фискального надзора, введение макроэкономического надзора, а также реализация стратегии ЕС до 2020 года, направленной на рост экономики.
«Некоторые люди боятся, что эта работа направлена на сокращение соцобеспечения и социальной защиты. Совсем нет… Это для их сбережения», - подчеркнул Президент Европейского совета.