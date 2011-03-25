Янукович начал государственный визит во Вьетнам
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ начал государственный визит в Социалистическую Республику Вьетнам.
Как передает корреспондент УНИАН, визит главы Украинского государства во Вьетнам продлится до 25-27 марта.
В.ЯНУКОВИЧ во время встреч с руководством страны планирует затронуть вопросы дальнейшего развития и интенсификации политического диалога на наивысшем уровне, выработки новых подходов и методов широкомасштабного сотрудничества с целью достижения конкретных договоренностей относительно углубления сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической сфере.
Программой визита предусматривается выступление Президента Украины на украинско-вьетнамском бизнес-форуме, в котором примут участие ведущие представители деловых кругов двух стран.
В рамках визита Президента Украины во Вьетнам планируются к подписанию 8 важных документов, направленных на углубление двустороннего сотрудничества.
В.ЯНУКОВИЧ посещает Вьетнам в рамках юго-восточноазиатского турне.