Янукович начал государственный визит во Вьетнам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ начал государственный визит в Социалистическую Республику Вьетнам.

Как передает корреспондент УНИАН, визит главы Украинского государства во Вьетнам продлится до 25-27 марта.

В.ЯНУКОВИЧ во время встреч с руководством страны планирует затронуть вопросы дальнейшего развития и интенсификации политического диалога на наивысшем уровне, выработки новых подходов и методов широкомасштабного сотрудничества с целью достижения конкретных договоренностей относительно углубления сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической сфере.

Программой визита предусматривается выступление Президента Украины на украинско-вьетнамском бизнес-форуме, в котором примут участие ведущие представители деловых кругов двух стран.

В рамках визита Президента Украины во Вьетнам планируются к подписанию 8 важных документов, направленных на углубление двустороннего сотрудничества.

В.ЯНУКОВИЧ посещает Вьетнам в рамках юго-восточноазиатского турне.