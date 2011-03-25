АНПУ поддерживает установление социальной справедливости для предприятий-«упрощенцев» - Матийчик

Первый вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Василий Матийчик заявил, что Ассоциация поддерживает мероприятия, направленные на установление социальной справедливости и соблюдение трудового законодательства, в частности, изменения к налоговому законодательству, которые запрещают формировать расходы юридических лиц за счет "упрощенцев".

Так, после внесения изменений к налоговому законодательству 170 тысяч предпринимателей - "упрощенцев" прекратят свою деятельность и станут штатными работниками предприятий реального сектора экономики. Такой прогноз сделала ГНС Украины, проанализировав деятельность плательщиков единого налога.

В.Матийчик отмечает, что "...речь идет, фактически, о тех предприятиях, которые задействованы в схемах минимизации. Поэтому запрет формировать расходы юридических лиц за счет "упрощенцев" заставит работодателей официально трудоустраивать тех людей, которые работают на договорных принципах". По его мнению, от таких схем в первую очередь страдают граждане, поскольку за них не платят в полном объеме страховку и пенсионные взносы, что означает отсутствие в будущем достойной пенсии и помощи в связи с потерей работоспособности.

"Вместе с тем мы понимаем, что в условиях экономического кризиса многие граждане не имеют возможности трудоустроиться, и вынуждены самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью. При отсутствии специальных знаний, именно упрощенная система дает им возможность находить работу и выживать. Поэтому наша Ассоциация поддерживает и защищает интересы именно таких добросовестных граждан. Тем, кто хочет развивать свой бизнес, но не имеет необходимых знаний, мы готовы оказывать информационную и методическую поддержку", - отметил Первый вице-президент АНПУ.