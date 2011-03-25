НБУ обязал банки отчитаться о снижение стоимости расчетного обслуживания клиентов

Национальный банк Украины, учитывая многочисленные жалобы от клиентов банков по поводу значительных комиссий за расчетное обслуживание, обязал комбанки отчитаться о стоимости таких услуг.

«…Просим предоставить информацию о тарифной политике банка в направлении снижения стоимости услуг за расчетное обслуживание клиентов и о тарифах на расчетное обслуживание клиентов в национальной валюте по состоянию на 1 марта 2011 года», – говорится в письме регулятора №25-212/682-4113 от 25 марта т.г., текстом которого располагает УНИАН.

В НБУ констатируют, что, согласно действующему законодательству, банки имеют право самостоятельно устанавливать процентные ставки и комиссионное вознаграждение по своим операциям. При этом, регулятор отмечает, что высокие тарифы банков на расчетное обслуживание клиентов влияют на объем безналичных расчетов и платежную дисциплину в стране.

Увеличение объема безналичных расчетов в экономике государства Нацбанк называет одним из приоритетных направлений своей деятельности. В связи с этим, чтобы минимизировать причины, по которым банки могут увеличить стоимость расчетного обслуживания, регулятор с декабря 2006 года не изменял свой тариф на обработку одного расчетного документа в системе электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины, который остается на уровне 0,35 грн., независимо от суммы платежа.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 марта 2011 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.