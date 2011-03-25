Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9670/7,9740 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9690/7,9780, к 12:00 сузился спрэд – 7,9730/7,9765. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9670/7,9740.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2817/0,2820, к 12:00 цены поднялись до 0,2819/0,2821. К закрытию цены откатились к уровню 0,2818/0,2819. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,2850 (-0,0750).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4153/1,4155, а к 15:00 понизились до 1,4118/1,4120. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2805/11,2945, к 12:00 цены ушли вверх – 11,2845/11,2955. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне упали –11,2545/11,2705.