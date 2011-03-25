«Энергорынок» привлечет у «Ощадбанка» 1 млрд. грн. для рефинансирования действующих займов

Государственное предприятие «Энергорынок» (Киев) намерено привлечь у ОАО «Ощадбанк» 1 млрд. грн. для рефинансирования действующих займов. Об этом говорится в обосновании применения процедуры закупки услуг у одного участника, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

Компания планирует привлечение двух новых кредитных линий в размере по 500 млн. грн. каждая на замену кредитных линий, открытых в «Ощадбанке», срок действия которых истекает в апреле и мае 2011 года.

Кредиты будут предоставлены сроком на 1 год для пополнения оборотных средств генерирующих компаний тепловых электрических станций. Средства, согласно постановлению правительства №205 от 24 февраля 2010 года, будут использованы для закупки топлива.

Министерство экономики Украины 18 марта 2011 года согласовало для «Энергорынка» применение процедуры закупки у одного участника, стоимость которой составит 150 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. «Энергорынок» привлек «Ощадбанка» кредит на 800 млн. грн. для проведения расчетов с энергогенерирующими компаниями.

Справка УНИАН. ГП "Энергорынок" является оператором оптового рынка электроэнергии.