В Украине открылось представительство Европейского инвестиционного банка

В Украине открылось Постоянное представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), которое является первым в восточноевропейских странах-партнерах ЕС.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Церемония открытия Представительства ЕИБ в Украине состоялась в Дипломатической академии при МИД.

По словам вице-президента ЕИБ Евы ШРАЙБЕР, основная цель открытия Представительства в Киеве – это дальнейшее развитие сотрудничества с Украиной в контексте отношений Украина-ЕС и реализация новых проектов, которые представляют общий интерес.

Она отметила также приоритетность для банка обеспечение эффективного взаимодействия с правительством Украины, местной властью, государственными и частными компаниями, банками.

Сегодня при поддержке Банка на разных стадиях проработки находится 9 инвестиционных проектов для развития государственной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения. Сумма займов по проектам составляет 1,4 млрд. евро (семь проектов софинансируются ЕБРР), информировали в МИД.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, открытие Постоянного представительства ЕИБ в Украине засвидетельствовало прогресс в отношениях между Украиной и Европейским Союзом и открыло новые перспективы для активизации сотрудничества в экономической сфере.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2010 года Верховная Рада Украины ратифицировала Договор между Украиной и Европейским инвестиционным банком о сотрудничестве и деятельности Постоянного представительства ЕИБ в Украине.

Договором, в частности, предусмотрено освобождение всего импортного и произведенного в Украине оборудования, материалов, работ и услуг, включая консультационные услуги, используемые для предоставления технической помощи, от уплаты каких-либо налогов и сборов или обязательных платежей, взимаемых Украиной или на территории Украины, что даст возможность привлечь техническую помощь ЕИБ для Украины с целью подготовки и реализации инвестиционных проектов.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк – государственное финансово-кредитное учреждение Европейского союза для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов. Создан в 1958 году с целью предоставления кредитов для сооружения и реконструкции объектов, которые представляют интерес для стран ЕС.