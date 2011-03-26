Участие в Брюссельском форуме - возможность донести миру більше о реформах в Украине - Клюев

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ считает, что участие в Брюссельском форуме – это возможность донести больше информации до мировых лидеров о реформах, которые происходят в нашем государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом он заявил журналистам в Брюсселе.

«Украина, принимая участие в таких форумах, получает возможность услышать непосредственно мнения людей, которые влияют на мировую политику. Для нас это - важно учитывая стратегическую цель – интеграцию в Европейский Союз. Информация из первых рук о тенденциях в развитии экономики, социальной жизни ЕС, влияние тех или иных факторов на внутреннюю и внешнюю политику дает нам уникальную возможность понимать, чем живет Евросоюз, какие проблемы в нем существуют, и как он их планирует решать», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что для Украины важно, чтобы ее представители доносили до партнеров из других стран больше объективной информации о том, что происходит в нашем государстве.

«Нас касается все, что происходит в мире, – наша экономика давно стала частью глобальной экономики. Например, конфликты в странах Северной Африки и Ближнего Востока явно препятствуют нашим усилиям по продвижению отечественных товаров на эти рынки. Интересы украинских производителей вынуждают нас постоянно искать новые рынки в любом уголке мира», - сказал А.КЛЮЕВ.

Кроме того, по его словам, этот Форум предоставляет возможность общаться неформально и с теми, кто имеет прямое отношение к Украине. А.КЛЮЕВ отметил, что сегодня намерен продолжить диалог с рядом европейских комиссаров относительно Соглашения об ассоциации и, в частности, относительно договора о создании зоны свободной торговли с ЕС.

В частности, пройдут встречи А.КЛЮЕВА с членом Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Штефаном ФЮЛЕ и членом Еврокомиссии по вопросам финансового программирования и бюджета Яношем ЛЕВАНДОВСКИ.

„Да, официальный диалог – важен, но неофициальное общение имеет большую ценность”, - подчеркнул первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, А.КЛЮЕВ 25-26 марта принимает участие в ежегодном Брюссельском форуме.

В рамках форума участники мероприятия обсуждают, в частности, ситуацию в Северной Африке и Ближнем Востоке, экономический подъем Китая, ситуацию в Японии, энергетическую сферу, климатические изменения, проблемы диалога США и ЕС, глобальной безопасности, последствия мирового финансового кризиса и другие актуальные темы.

В 2011 году как ведущую организаторы мероприятия определили дискуссионную сессию «Европейская политика соседства».

***Брюссельский Форум - наиболее авторитетный ежегодный форум для обсуждения проблем Трансатлантического диалога в Брюсселе. Мероприятие проводится, как правило, в марте на уик-энд сразу после завершения саммитов ЕС. Организатором Форума выступает «Немецкий Фонд Маршлла».

Организационно серии дискуссий проводятся на двух уровнях: Президентов и министров иностранных дел. В состав участников Форума входят главы государств, высшие руководящие лица европейских институтов и стран-членов ЕС, представители Администрации США, представители Конгресса США, депутаты парламентов, академические сотрудники, руководители авторитетных исследовательских и экспертных структур, ведущие политические обозреватели. Кроме того, на Форум приглашаются высокие представители третьих стран государственного и экспертного уровня.

В отличие от других аналогичных форумов, как, например, Мюнхенская конференция, Брюссельский Форум предусматривает не формальные презентации участников с трибуны, а исключительно живые дискуссии ключевых политиков высшего уровня, вовлеченных в принятие решений, в публичном или в неформальном формате.