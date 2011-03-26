Тигипко обещает сократить количество налогов

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО в июне намерен инициировать изменения в Налоговый кодекс с целью сократить налоговое давление и упростить отчетность для предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в эфире телеканала «Интер».

«В июне обещаю вам еще один вариант изменений налогового законодательства с упрощением бухгалтерского учета, с сокращением количества налогов и сборов еще раз достаточно серьезно», - заявил он.

Как отметил С.ТИГИПКО, для разработки данных инициатив привлечена консалтинговая компания «Ernst & Young» (московский офис). «Консалтинговая компания работает не за государственные средства, эта работа предпринимателей, которые сами оплачивают эту работу», - сообщил он. На сегодня данную работу финансирует сам С.ТИГИПКО, однако он отказался назвать сумму собственных расходов на данный проект.

Кроме того, С.ТИГИПКО сообщил, что на совещании с ассоциациями бухгалтеров они предложили упростить процедуру отчетности для плательщиков единого налога, объединив отчетность по налогу и по уплате единого социального взноса. Данное предложение также может быть внесено в НК в июне. «Тут необходимо и дальше разбираться и устранять максимальное количество ненужной отчетности», - считает вице-премьер-министр.

Среди других проблемных вопросов С.ТИГИПКО отметил то, что налоговики выдают письма для предпринимателей с разъяснениями относительно деятельности, которые противоречат законодательству. «Сегодня, по моим подсчетам, больше 100 писем пошло от Налоговой администрации, которые не зарегистрированы и которые не должны сегодня выходить с Налоговой администрации по закону без юстирования. И это надо отменить», - сказал он.

Как сообщалось, УНИАН обращался в Государственную налоговую службу относительно письма ГНС от 3 февраля 2011 года, которым предусмотрены размеры штрафов за нарушение налогового законодательства в размере выше 1 грн. В то же время в Налоговом кодексе в разделе переходных положений отмечается, что до конца июня 2011 года штраф за нарушение налогового законодательства для предпринимателей составляет 1 грн. ГНС так и не предоставила четкой позиции по данному вопросу.