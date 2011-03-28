Украина будет и далее развивать многовекторную политику – Янукович

Украина будет и далее развивать многовекторную политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совместной пресс-конференции с Президентом Вьетнамской Социалистической Республики Нгуеном Минь ЧИЕТОМ после их переговоров 26 марта.

«Мы планомерно осуществляем нашу многовекторную политику и выстраиваем наши прагматические и взаимовыгодные отношения со странами Юго-Востока Азии и Тихоокеанского бассейна», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, комментируя по просьбе журналистов свои последние визиты в восточные страны.

По словам Президента Украины, сегодняшний визит во Вьетнам, а также его предыдущие визиты в Китай и Индию, дополняют друг друга.

Он подчеркнул, что отношения между Китаем, Вьетнамом, Россией и другими странами расширяет возможности Украины.

«Это та традиция, которая всегда приносит успех», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.