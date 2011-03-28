Украина назвала приоритеты на пути к Евросоюзу

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО назвал три приоритета, которые Украина видит перед собой на пути к Европейскому Союзу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил 26 марта вечером во время заседания, посвященного Европейской политики соседства, в рамках Брюссельского форума, отвечая на вопрос министра иностранных дел Словакии Микулаша ДЗУРИНДЫ.

«Первая вещь, что касается европейского порядка дня для нас, - это завершение переговоров о соглашении про ассоциацию, включая зону свободной торговли», - сказал украинский министр.

Он отметил, что здесь речь идет не только о вопросах внешней политики, но и о внутренних реформах, которые, по его словам, «даже не инициировались» в последние 20 лет.

«Это реформа бюджетного процесса, административная реформа, пенсионная реформа, реформа налогообложения», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

При этом, по его словам, правительство намерено сделать так, чтобы бизнес «не имел дел с таким количеством разрешений и лицензий», как это есть сейчас.

Вторым приоритетом, по мнению украинского министра, является либерализация и отмена визового режима для граждан Украины. Для этого, по его словам, также необходимы серьезные изменения внутри страны, включая, в том числе, и «дорогостоящие» реформы.

Еще одним приоритетом, по словам К.ГРИЩЕНКО, является введение современных технологий коммуникации между правительством и гражданами.

«Общая идея – ограничить для всех необходимость общаться напрямую с правительственными функционерами, где это возможно», - сказал он.