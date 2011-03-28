В Европе не исключают экономических санкций против Беларуси

Брюссель. В Европе не исключают возможности введения экономических санкций против режима Александра ЛУКАШЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявили 25 марта вечером министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИ и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ.

«Экономические санкции, если ситуация в Беларуси станет хуже, – реальная возможность», - сказал министр иностранных дел Польши.

«Ограничительные меры – открытый и продолжающийся процесс. Если такое поведение будет продолжаться, меры могут быть расширены», - отметил комиссар ЕС.

Р.СИКОРСКИ подчеркнул, что он вместе с коллегой из Швеции Карлом БИЛЬДТОМ убедили Совет иностранных дел ЕС сохранить возможность введения экономических санкций против белорусского режима.

При этом он напомнил, что неделю назад, 21 марта, ЕС уже расширил список лиц, въезд которым в ЕС запрещен и чьи активы в Европе будут заморожены.

«У меня нет легких решений для Беларуси. Мы пробовали все, включая стимулирование и санкции», - отметил польский министр.

При этом, он выразил мнение, что ЕС должен сохранять «двери открытыми» на случай улучшения ситуации в Беларуси.

«Никто не заинтересован в том, чтобы иметь дело с ЛУКАШЕНКО пока он продолжает такую политику. Это абсолютно ясно», - подчеркнул со своей стороны С.ФЮЛЕ.

Как сообщал УНИАН, 31 января Совет иностранных дел ЕС ввел ограничительные санкции против чиновников 157 чиновников Беларуси, ответственных за жестокий разгон демонстрантов после президентских выборов 19 декабря 2010 года.

21 марта этого года список чиновников был расширен до 175 человек.

19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент А.ЛУКАШЕНКО с поддержкой около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав около 1000 человек, в том числе 7 из 9 альтернативных кандидатов в Президенты.