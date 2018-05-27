Хотят ли украинцы брать кредиты?

По итогам февраля 2011 года население получило новых кредитов на сумму 5,4 млрд. грн. Это больше, чем в январе 2011 года, но значительно ниже, чем в декабре прошлого года. Может, люди не хотят брать кредиты или банки не хотят их давать? Скорее и то, и другое. Население после кризиса не спешит набирать новых кредитов, а банки еще не знают, что им делать со старыми проблемными кредитами.

Ипотечное кредитование фактически находится в стадии вялотекущего развития. За февраль было выдано новых ипотечных кредитов на сумму 207 млн. грн, и это с учетом переоформленных старых. Совершенно неясно, что будет с недвижимость дальше. А это, в свою очередь, ведет к тому, что непонятно, какие будут цены на эту недвижимость. Поэтому банки не спешат наращивать ипотечное кредитование. По старым ипотечным кредитам около 81 млрд. грн. непогашенных кредитов. Они погашаются, но очень медленно.

Потребительское кредитование сейчас хит банков. Многие из них предлагают потребительские кредиты (на карточку, наличными, с поручителем и без, с залогом и без залога и т.д.). Количество разнообразных потребительских кредитов просто завораживает. На любой вкус и по любым ставкам. Это связано еще и ресурсной политикой банков. Деньги в банках есть, но это короткие деньги. Нет долгосрочных инвестиций, как это было до кризиса. Поэтому приходится, что называется, работать "с колес". А для этого потребительские кредиты именно то, что надо.

Растут не только объемы, и ставки потребильского кредитования. По итогам февраля 2011 года средняя ставка по потребительских кредитам составила 27,4%. Месяц назад она была на 1 п.п. меньше. Потребительское кредитования считается рисковым, и поэтому банки заведомо закладывают высокие ставки по кредитам. Поэтому только отдельные виды потребительского кредитования могут похвастаться низкими ставками, если есть хороший залог или богатый имущественный поручитель.

Потребительские кредиты - это прежде всего краткосрочные кредиты. Если кредит брать на три-четыре месяца, то и высокие проценты не так болезненно платить. Это хорошо понимают и сами заемщики. Поэтому растут объемы потребительских кредитов до одного года, а вот остатки по кредитам на срок два года более уменьшаются.

Население продолжает погашать старые кредиты. За февраль 2011 года погашено валютных кредитов более чем на 100 млн. долл. С гривневыми кредитам дела обстоят следующим образом. Украинцы получили от банков гривневых кредитов на сумму 5,4 млрд. грн. и 4,7 млрд. грн. погасили. Сказывается эффект краткосрочных кредитов.

Многие хотели бы возрождения ипотечного кредитования. Но пока что это только планы. Нет ни долгосрочных ресурсов, ни платежеспособных заемщиков и, самое главное, интересных объектов недвижимости. Поэтому наращивание объемов потребительского кредитования - главная цель украинских банков. И в целом население это удовлетворяет. Слишком устало общество от «кредитного ипотечного бума» 2005-2008 годов, полезно отдохнуть и разобраться в том, что натворили...

Александр Охрименко, председатель Наблюдательного совета банка «Центр»