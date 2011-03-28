Профицит платежного баланса Украины составил 1,6 млрд. долларов

Профицит платежного баланса Украины в январе-феврале 2011 года составил 1,621 млрд. долл. (в т.ч. в феврале – 1,362 млрд. долл.) по сравнению с дефицитом в размере 1,705 млрд. долл. годом ранее.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, дефицит текущего счета за первые два месяца 2011 года составил 816 млн. долл., тогда как за аналогичный период 2010 года профицит составил 304 млн. долл.

«Формирование такого значительного дефицита, даже в условиях достаточно благоприятной внешней конъюнктуры и высоких темпов роста экспорта, было обусловлено существенным повышением объемов поставок природного газа. Как и ожидалось, профицит января оказался временным явлением, и уже в феврале дефицит вырос к максимальному уровню с 2009 года (1,1 млрд. долл.)», – говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, объемы поставок природного газа из России в январе-феврале т.г. составили 3,3 млрд. долл., что в 2,4 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, когда цена импортируемого газа была ниже на 13,5%.

В январе-феврале 2011 года счет по капитальным и финансовым операциям платежного баланса был сформирован с профицитом 2,4 млрд. долл. (в январе-феврале 2010 года дефицит составил 2 млрд. долл.).

В НБУ отмечают, что улучшение состояния финансового счета было обеспечено прежде всего за счет торговых кредитов (по предварительным оценкам, положительное сальдо по этой статьей составляет около 2,5 млрд. долл.) и размещения правительством еврооблигаций на 1,5 млрд. долл.

Объем притока прямых иностранных инвестиций остается на уровне прошлого года – 509 млн. долл.

По данным Нацбанка, объемы накопления наличной валюты вне банков продолжают оставаться достаточно высокими – 1,8 млрд. долл. за первые два месяца 2011 года против 1 млрд. долл. в январе-феврале прошлого года.

Положительное сальдо сводного платежного баланса позволило продолжить процесс наращивания резервных активов. Их объем по состоянию на 1 марта 2011 года достиг 36,7 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,2 месяца будущего периода.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,096 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.