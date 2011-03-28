Fitch отмечает признаки стабилизации качество активов украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что балансы украинских банков по-прежнему обременены большим объемом проблемных кредитов, а процесс «расчистки» портфелей за счет взыскания средств по кредитам и списаний идет медленно.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

В то же время Fitch отмечает признаки стабилизации качества активов. На основании управленческой отчетности банков, рейтингуемых Fitch, совокупный уровень проблемных кредитов (кредитов с просрочкой более 90 дней) и реструктурированных кредитов составлял 56% на конец 2010 г., не изменившись с конца 1-й половины 2010 г., а доля проблемных кредитов повысилась с 18% до 21% во 2-м полугодии 2010 г. При этом Fitch отмечает, что уровни проблемных и реструктурированных кредитов значительно различаются в разных банках по сравнению с указанными средними значениями и могут быть более существенными в нерейтингуемых банках.

По мнению Fitch, двумя основными задачами для украинских банков в 2011 г., как и в 2010 г., будут управление проблемами с качеством активов и проведение нового кредитования. Их осуществление должно поддерживаться ростом ВВП (Fitch прогнозирует рост в 4,5% в 2011 г. и в 4,8% в 2012 г. по сравнению с 5% в 2010 г.) и продолжающейся рекапитализацией банков. В то же время на продвижении вперед негативно сказываются пока слабые позиции многих фактических и потенциальных заемщиков. Кроме того, ограниченная доступность долгосрочного фондирования в гривнях и уже существенный уровень левереджа в экономике сдерживают рост кредитования.

По оценкам Fitch, 106 млрд. грн. нового капитала (что равно 15,8% активов, взвешенных с учетом риска, на конец 3-го квартала 2008 г.), включая новый собственный капитал в размере 91 млрд. грн., поступило в банковскую систему между 3-м кварталом 2008 г. и концом 2010 г., и данный процесс продолжился в 1-м квартале 2011 г. Это способствовало улучшению общей способности банковского сектора абсорбировать потери по кредитам, однако данный показатель все еще существенно варьируется от банка к банку с учетом различных уровней рекапитализации и обесценения кредитов. Кроме того, значительная неопределенность в отношении окончательных потерь по кредитам, как для банковской системы, так и для отдельных банков, осложняет оценку остающихся потребностей в рекапитализации.