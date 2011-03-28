Выплаты вкладчикам «Родовид Банка» начнутся через месяц после постановления

Выплату средств вкладчикам «Родовид Банка» планируется начать через месяц после принятия постановления о переводе депозитов из «Родовид Банка» в ОАО «Ощадбанк».

Об этом говорится в сообщении «Ощадбанка», переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что после принятия соответствующего постановления Кабинета Министров Украины все вклады из ПАО «Родовид Банк», учитывая начисленные проценты по условиям депозитных договоров, будут переданы ОАО «Ощадбанк».

В банке отмечают, что поскольку технология перевода указанных вкладов предусматривает создание реестра, это потребует определенного времени. В «Ощадбанке» уже начат подготовительный процесс для обеспечения максимально быстрого проведения выплат.

«Уверяем вас, что «Ощадбанк» приложит максимум усилий для того, чтобы провести выплаты на надлежащем уровне и обеспечить комфортные условия для вкладчиков «Родовид Банка». В то же время обращаемся к вам с просьбой отнестись с пониманием к тому, что осуществить обслуживание 240 тысяч вкладчиков в кратчайшие сроки чрезвычайно сложно. Выплаты планируется начать в месячный срок после принятия постановления Кабинета Министров Украины», – говорится в сообщении «Ощадбанка».

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (Киев) зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

15 марта 2010 года НБУ продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид Банк» на два месяца – с 16 марта до 16 мая 2010 года.

В мае 2010 года действие временной администрации было продлено до 14 сентября 2010 года.

2 сентября 2010 года НБУ продлил работу временной администрации в банке на три месяца – с 16 сентября до 15 декабря 2010 года.

14 декабря 2010 года НБУ продлил работу временной администрации в банке еще на три месяца – с 16 декабря 2010 года до 15 марта 2011 года.

14 марта 2011 года НБУ продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид Банк» до 15 сентября 2011 года.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.