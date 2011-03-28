Зона свободной торговли с ЕС привлечет в Украину до 16 млрд. евро инвестиций – депутат Плотников

В результате подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским союзом у Украины появится возможность привлечь до 16 млрд. евро инвестиций в экономику, а также приблизит страну к членству в Европейском Союзе.

Об этом в комментарии УНИАН заявил глава подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам международной экономической политики Алексей ПЛОТНИКОВ.

«По некоторым прогнозам, после подписания соглашения о ЗСТ с Евросоюзом, Украина сможет дополнительно привлечь от 10 до 16 млрд. евро в свою экономику в качестве инвестиций», - сказал А.ПЛОТНИКОВ.

Также он отметил, что зона свободной торговли позволит усилить экономическую интеграцию Украины в ЕС, а это создаст возможности для модернизации национальной экономики Украины с использованием европейских ресурсов и технологий, повысит уровень экономической культуры в стране.

«Показательно, что с приходом новой власти и появлением политической стабильности уже в первом полугодии 2010 года, инвестиции ЕС в Украину к концу года выросли в 1,5 раза. Для сравнения - при предыдущем правительстве показатель инвестиций из ЕС в 2009 году снизился на 21,9%», - сказал А.ПЛОТНИКОВ.

Он подчеркнул, что зона свободной торговли позволит «вплотную подойти» к решению проблемы безвизового режима с ЕС, поскольку соглашение о ЗСТ опирается на принципы четырёх свобод, среди которых самая важная - свобода перемещения.

Депутат также подчеркнул, что формирование ЗСТ - это «ключевой шаг» к ассоциированному членству и в перспективе к полноправному членству Украины в ЕС.

Комментируя недавнее заявление премьер-министра России Владимира ПУТИНА о санкциях РФ в отношении Украины в случае заключения соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, А.ПЛОТНИКОВ назвал его «косвенным подтверждением реальных успехов Украины на переговорах по зоне свободной торговли».

«Как только было озвучено заявление представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН о том, что в 2011 году Украина может заключить соглашение о ЗСТ с ЕС, его услышали в Москве. За благосклонность Киева развернулась борьба между Москвой и Брюсселем», - сказал депутат.

Среди других причин такого заявления он назвал начало президентской гонки в России и попытки различных политических сил разыграть так называемую «украинскую карту». По мнению А.ПЛОТНИКОВА, в этом заявлении есть также и «часть объективной экономической подоплеки», поскольку Россия не хочет впускать на свой рынок европейские товары, которые после создания зоны свободной торговли с Украиной могут попасть на рынки РФ.

Как сообщал УНИАН, в текущем году переговоры по подготовке соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом активизировались. 22 марта после ряда встреч с еврокомиссарами в Брюсселе первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что в первом полугодии этого года Украина может завершить переговоры по подготовке соглашения.

16 марта премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом может негативно отразиться на экономических отношениях Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном.

По его словам, Россия будет вынуждена выстраивать границу для украинских товаров, если Украина и ЕС создадут зону свободной торговли.

Россия предложила Украине вступать в Таможенный союз (РФ, Беларусь, Казахстан), на его базе создать единое экономическое пространство и совместно создавать ЗСТ с Евросоюзом.