Украина готова рассматривать идею Таможенного союза, но только в рамках ВТО – Плотников

Украина заинтересована в развитии сотрудничества со странами СНГ и готова рассматривать идею Таможенного союза с некоторыми из них, но только в рамках Всемирной торговой организации.

Об этом в комментарии УНИАН заявил глава подкомитета Верховной Рады по вопросам международной экономической политики Алексей ПЛОТНИКОВ.

«Что касается вступления Украины в Таможенный союз, то его нельзя назвать реалистичным на данном этапе. Я не вижу, как можно корректно построить модель членства страны-члена Всемирной торговой организации в Таможенном союзе со странами, которые не являются членами ВТО. Но вот когда Россия, Казахстан и Беларусь вступят во Всемирную торговую организацию, мы можем с ними рассматривать идею Таможенного союза, но на условиях ВТО», - сказал А.ПЛОТНИКОВ.

При этом он обратил внимание, что проект нового соглашения о зоне свободной торговли с СНГ, согласование которого продолжается, также уже выписан на основе норм и принципов ВТО.

А.ПЛОТНИКОВ подчеркнул, что «нужно быть реалистом и относиться к проблеме с позиций национальных интересов и текущего положения государства», которое является членом ВТО и имеет все шансы к концу текущего года завершить переговорный процесс по соглашению о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

При этом он отметил, что Украине также нужно формировать разнообразные механизмы упрощения экономического сотрудничества со странами, которые близки ей географически, и «по многим другим важным параметрам». «Курс Украины на евроинтеграцию является приоритетным, он закреплен в законе об основах внутренней и внешней политики государства. Но с точки зрения экономических интересов, мы должны развивать экономические отношения с любыми странами, если это нам выгодно. Поэтому нам нужно сотрудничать и с ЕС, и с СНГ, и с другими странами - в той же Азии, Африке, Америке, постоянно искать новые рынки. Все, что выгодно нашим производителям, то выгодно Украине», - сказал А.ПЛОТНИКОВ.

Он отметил, что объем украинского экспорта только в одну Россию пока превышает объем украинского экспорта во все 27 стран Евросоюза, а в структуре экспорта в РФ, Беларусь и Казахстан преобладают товары машиностроения, т.е. высокой степени обработки.

«Поэтому логичными являются разнообразные пути развития экономических отношений со странами - бывшими союзными республиками. И, прежде всего, расширение двухстороннего сотрудничества. В том числе - на особых привилегированных условиях, не противоречащих членству Украины в ВТО», - подчеркнул А.ПЛОТНИКОВ.

«Украина будет продолжать активно работать над упрощением доступа как на российский рынок, так и на рынки других стран СНГ. Это для нас также важно, как и было важно все годы независимости», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

Россия, Беларусь и Казахстан ведут переговоры о вступлении в ВТО. Украина является членом ВТО с 2008 года.