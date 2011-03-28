Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9700/7,9770 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9660/7,9740, к 12:00 сузился спрэд - 7,9690/7,9730. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9700/7,9770 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2804/0,2807, к 12:00 цены поднялись до 0,2808/0,2810. К закрытию цены установились на уровне 0,2809/0,2810.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,3875 (+0,1025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4020/1,4085.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1945/11,2075, к 12:00 цены ушли вверх - 11,2045/11,2160. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,1965/11,2125.