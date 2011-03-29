Осенью Украина презентует ряд национальных проектов

Осенью этого года Украина планирует провести презентацию ряда национальных проектов в ведущих финансовых центрах мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на Украинско-сингапурском бизнес-форуме.

Он сообщил, что создано Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, которое занимается сопровождением инвестиционных проектов в режиме «единого окна».

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, национальные проекты, которые определены как приоритетные Президентом и правительством Украины, должны стать локомотивами экономического роста государства.

“Познакомившись ближе с Сингапуром, его инфраструктурой и бизнес-средой, я пришел к выводу, что большинство национальных проектов Украины обязательно должны быть реализованы с учетом сингапурского опыта”, - заметил он.

По словам Президента, “наши проекты «Доступное жилье», «Чистый город», «Качественная вода», «Новая жизнь», «Город будущего» являются попыткой воплотить в Украине те результаты, которые вам уже удалось достичь в вашей стране”.

Готовясь к строительству морского терминала по приему сжиженного газа – это еще один национальный проект – украинские специалисты изучают опыт стран Азии по данному вопросу, в том числе – наработку компаний Республики Сингапур, сказал В.ЯНУКОВИЧ, и высказал предложение, чтобы сингапурские коллеги приобщились к реализации упомянутых национальных проектов.

По его словам, национальные проекты «Качественная вода», «Город будущего» находятся на стадии окончательного оформления концепции, и это делает их еще более привлекательными с точки зрения возможности формирования инвестором собственного первичного бизнес-плана реализации проектов.

В то же время, отметил глава государства, национальные проекты «Доступное жилье», «Чистый город», «Строительство морского терминала по приему сжиженного газа», «Олимпийская надежда-2022» уже имеют очертанье и приблизительные сметы на их реализацию.

Как сообщил В.ЯНУКОВИЧ, для проекта «Доступное жилье» - это 1,8 млрд. сингапурских долларов, стоимость строительства терминала по приему сжиженного газа будет составлять около 1,7 млрд. сингапурских долларов, реализация проекта «Чистый город» (строительство 10 заводов по переработке бытовых отходов) – обойдется инвестору около 2 млрд. сингапурских долларов.

“Должны реализовать национальный проект «Олимпийская надежда-2022», целью которого является возрождение зимних видов спорта, развитие туристического потенциала Западной Украины посредством создания новой инфраструктуры, международных транспортных коридоров, туризма и спортивных объектов”, - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что все национальные проекты Украины открыты для иностранных инвесторов, и реализации этих инициатив предоставляется максимальное содействие со стороны государственных органов.

Вскоре, сказал он, представители сингапурского бизнеса будут иметь возможность получить детальную информацию о национальных проектах на доступном для них языке – языке цифр. “Осенью этого года мы планируем провести их презентации в ведущих финансовых центрах мира. Безусловно, Сингапур станет одним из первых в этом перечне”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.