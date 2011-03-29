Янукович предлагает создать украинско-сингапурский Деловой совет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает для оживления экономического сотрудничества между Украиной и Сингапуром создать двусторонний Деловой совет, а в перспективе – торговый дом «Украина-Сингапур» как площадку для регулярного общения и обмена опытом между предпринимателями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на Украинско-сингапурском бизнес-форуме.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, переговоры с руководством Сингапура подтвердили его убеждение в готовности обеих сторон к существенной активизации взаимоотношений. Продолжаются переговоры относительно заключения разноплановых двусторонних соглашений, в частности, о создании зоны свободной торговли, воздушном сообщении и безвизовом режиме, которые должны способствовать развитию предпринимательских, туристических и межчеловеческих отношений между двумя странами.

“У нас существует ряд перспективных направлений для реализации совместных проектов. В частности, имею в виду, взаимодействие в сфере нефте-газодобычи, нефтехимической отрасли, машино- и авиастроении, развитии ракетно-космических технологий, аграрном секторе, транспорте и логистике, медицине, туризме, образовании и науке”, - отметил Президент.

Примером сотрудничества в сфере высоких технологий, по его мнению, могла бы стать совместная работа украинских и сингапурских компаний, ученых по возобновлению группировки космических аппаратов Республики Сингапур, предназначенных для дистанционного зондирования поверхности Земли.

Принимая во внимание имеющийся опыт сотрудничества украинских предприятий космической отрасли по упомянутым направлениям, конкурентоспособную стоимость их услуг и высокое качество работ, такое сотрудничество было бы взаимовыгодным, считает В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отдельно отметил то, что “мы готовимся к проведению в Украине грандиозного спортивного события - финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Следовательно, вся Украина сегодня является огромной строительной площадкой – строятся новые дороги, стадионы, спортивная и гостиничная инфраструктура и т. п.”

Поэтому, подчеркнул Президент, Украина будет рада “приветствовать сингапурский бизнес в реализации всех этих перспективных проектов в рамках подготовки к празднику европейского футбола”.

Он выразил уверенность, что на основе взаимного доверия и существующего потенциала сотрудничества “мы сможем вывести двусторонние отношения между Украиной и Сингапуром на качественно новый уровень”.