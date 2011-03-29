Ряд мировых экспертов ожидают, что у Украины будет один из лучших ВВП - Янукович

Ряд авторитетных мировых экспертов ожидают, что в этом году Украина будет иметь один из лучших показателей роста ВВП на континенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, выступая на Украинско-сингапурском бизнес-форуме.

Он подчеркнул, что в последнее время заметно вырос интерес к Украине со стороны иностранных деловых партнеров. В 2010 году иностранными инвесторами в украинскую экономику были вложены около 6 млрд. дол. США прямых инвестиций, что почти на 7% больше, чем в 2009 году. В целом же с начала 2010 года прирост иностранных инвестиций в экономику Украины составил 11,6%.

При этом, отметил В.ЯНУКОВИЧ, показательным является то, что существенный рост состоялся уже во второй половине прошлого года, и это – свидетельство роста доверия к украинской власти со стороны иностранных инвесторов.

По его убеждению, это не случайно, ведь после тяжелых кризисных 2008-го и 2009 гг. наблюдается постепенное возобновление позитивной динамики экономического роста Украины.

Валовой внутренний продукт Украины увеличился в 2010 году на 4,2%, по сравнению с рекордным за последние 15 лет падением в 2009 году на 14,8%, а в январе 2011 года рост ВВП уже составлял 6%, сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

Он заметил, что это “неплохой результат, но мы стремимся обеспечить постоянный экономический рост за счет структурной перестройки экономики и ее модернизации”.

Кроме того, сказал Президент, в Украине растет промышленное производство - по итогам года темпы его роста составили 11%, увеличился украинский экспорт – почти на 30%, импорт – свыше 30%.

“Мы также активно работаем над совершенствованием государственных механизмов улучшения инвестиционного климата в Украине, максимальным упрощением деятельности иностранных инвесторов. В частности, принят ряд законопроектов, которые существенно сокращают количество контролирующих органов и лицензионных видов деятельности, упрощают разрешительные процедуры”, отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он сообщил, что “с целью установления непосредственного диалога между властью и бизнесом мной был созданный Совет отечественных и иностранных инвесторов, работа которого станет дополнительным рычагом в процессе повышения инвестиционного потенциала и привлекательности нашего государства. В состав совета вошли руководители крупнейших украинских предприятий и самые крупные иностранные инвесторы”.

“Нам будет весьма приятно, если и представители большого сингапурского бизнеса проявят заинтересованность работать в рамках этого механизма взаимодействия власти и предпринимателей”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

С целью стимулирования привлечения иностранных инвестиций программой правительства предусмотрено предоставление инвесторам комплексной помощи во время оформления и реализации приоритетных для экономического развития страны инвестиционных проектов в сферах транспорта, энергетики, телекоммуникаций, экологии, развития муниципальной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, добавил он.