Кабмин будет инициировать принятие законопроекта о легализации зарплат

Правительство будет инициировать принятие законопроекта о легализации заработных плат, и в ближайшее время планирует обнародовать проект соответствующего документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня в выступлении на украинском саммите: "Могут ли настоящие реформы быть воплощены в жизнь?».

«В конце недели мы, скорее всего, обнародуем три закона: по легализации заработной платы и легализации рабочих мест, и мы начнем обсуждение этого закона. Хотелось бы еще на этой сессии принять соответствующие решения об изменениях трудового законодательства», - сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, принятие соответствующих документов будет способствовать увеличению доходов Пенсионного фонда.