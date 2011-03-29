АМК контролирует правдивость банковской рекламы о «нулевых» кредитах

Антимонопольный комитет Украины контролирует правдивость банковской рекламы о предоставлении «нулевых» кредитов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК.

В частности, сотрудники комитета обнаружили в помещении одного из филиалов банка ПАО «Универсал Банк» (г. Киев) рекламную брошюру, в которой содержалась информация о предоставлении «нулевого» кредита на приобретение автомобиля японской торговой марки. Как выявил АМК, такая информация не отвечает действительности и может ввести потребителей в заблуждение. В действительности стоимость кредита составляет 0,0001% годовых. При этом в брошюре не отмечались сведения о существенных условиях предоставления кредита. В частности, о необходимости уплаты первого взноса в размере не менее 50% стоимости автомобиля и оформления кредита сроком на 12 месяцев.

В связи с этим АМК обязал ПАО «Универсал Банк» принять меры по нераспространению в любой форме неправдивых, неполных и неточных данных о предоставлении так называемого «нулевого» кредита на покупку автомобилей.

«Универсал Банк» обязался четко соблюдать нормы законодательства о защите от недобросовестной конкуренции во время предоставления финансовых услуг. Об этом банковское учреждение официально сообщило АМК.

Кроме того, банк, реагируя на требования комитета, сообщил об уничтожении всех остатков упомянутой рекламной брошюры. Вместе с этим, как указано в письме, банк провел совещание по вопросам разъяснения норм законодательства о защите от недобросовестной конкуренции среди руководителей ответственных подразделов. Внимание ответственных руководителей обращено на усиление контроля за соблюдением требований конкурентного законодательства во время разработки и согласования материалов об услугах банка.

«Комитет предостерегает участников рынка, рекламодателей относительно недопустимости введения потребителей в заблуждение во время рекламирования своих услуг», - говорится в сообщении АМК.