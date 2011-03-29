Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9700/7,9760 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9690/7,9760, к 12:00 сузился спрэд – 7,9710/7,9745. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9700/7,9760 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2810/0,2813, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2812/0,2813. К закрытию цены снизились до 0,2807/0,2809. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,41 (+0,0225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4130/1,4132, а к 15:00 упали до 1,4074/1,4076. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2655/11,2780, к 12:00 цены поднялись до 11,2745/11,2855. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне ушли вниз – 11,2090/11,2235.