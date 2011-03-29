«Энергоатом» привлек у «Ощадбанка» кредиты на 260 млн. грн.

НАЭК "Энергоатом" привлек у «Ощадбанка» кредиты (3 лота) на общую сумму 260 млн. грн. сроком на 1 год.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Согласно сообщению, соответствующий договор подписан 21 марта т.г. Согласно его условиям, стоимость обслуживания кредита на 50 млн. грн. составит 7,492 млн. грн., на 100 млн. грн. – 15,45 млн. грн., на 110 млн. грн. – 16,995 млн. грн. Первый лот – кредит в виде овердрафта, второй и третий – в виде возобновляемых кредитных линий.

Справка УНИАН. ГП "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В 2010 году "Энергоатом" увеличил выработку электроэнергии на 7,2%, или 6,204 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 89,36 млрд. кВт/ч.

ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.