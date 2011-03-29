Госдолг Украины в феврале вырос на 2,9% – до 56,2 млрд. долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 28 февраля 2011 года составил 445 млрд. 739 млн. 220,68 тыс. грн., или 56 млрд. 204 млн. 272,07 тыс. долл., что на 2,9% больше показателя на конец января 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 28 февраля 2011 г. составил 291 млрд. 065 млн. 729,02 тыс. грн. (65,3% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 36 млрд. 701 млн. 139,73 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 154 млрд. 673 млн. 491,66 тыс. грн. (34,7%), или 19 млрд. 503 млн. 132,34 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец февраля 2011 г. составил 336 млрд. 516 млн. 625,22 тыс. грн. (75,5%), или 42 млрд. 432 млн. 146,6 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 195 млрд. 588 млн. 384,96 тыс. грн. (43,88%), или 24 млрд. 662 млн. 184,27 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 140 млрд. 928 млн. 240,26 тыс. грн. (31,62%), или 17 млрд. 769 млн. 962,33 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 109 млрд. 222 млн. 595,46 тыс. грн. (24,5%), или 13 млрд. 772 млн. 125,47 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 95 млрд. 477 млн. 344,06 тыс. грн. (21,42%), или 12 млрд. 038 млн. 955,46 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 745 млн. 251,40 тыс. грн. (3,08%), или 1 млрд. 733 млн. 170,01 тыс. долл.

В январе-феврале 2011 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 13 млрд. 503 млн. 810,49 тыс. грн. (3,12%), в основном за счет роста курса иностранных валют к гривне и доразмещения облигаций внешнего государственного займа на сумму 100 млн. долл., размещения облигаций внешнего госзайма на 1,5 млрд. долл.

При этом государственный внешний долг вырос на 13 млрд. 775 млн. 280,97 тыс. грн. (7,58%), государственный внутренний долг вырос на 733,86 млн. грн. (0,52%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 462,4 млн. грн.