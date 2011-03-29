Правительство не имеет средств для повышения зарплат в госсекторе – Тигипко

Правительство не имеет средств, необходимых для повышения уровня заработных плат в госсекторе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Мы индексируем в текущем году заработную плату, практически увеличивая ее только на уровень инфляции. На большее, к сожалению, государственный сектор сегодня рассчитывать не может. Такая тяжелая ситуация в стране», - отметил он.

В случае если в Украине начнется экономический рост, дополнительные средства будут направлены в первую очередь на заработные платы, инфраструктурные проекты.

В то же время С.ТИГИПКО напомнил, что правительство приняло решение о повышении заработных плат учителям. «Что касается учителей, то этот вопрос мы решили – 20% надбавки всем категориям, которые были обещаны Кабинетом министров», - сказал он. Также, по словам вице-премьера, завтра правительство рассмотрит вопрос о тех категориях учителей, которым не полагается 20-процентная надбавка.

При этом он отметил, что в центральных органах госсектор будет сокращен на 30%. «А что касается социальных управлений, тут я бы осторожно говорил, потому что люди просто перегружены, им там тяжело работается», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о введении 20-процентной надбавки к окладам всех категорий работников образования.

Ранее такая надбавка выплачивалась только педагогам, работающим в системе учебных заведений Минобразования. Теперь же такая надбавка будет выплачиваться преподавателям учебных заведений, которые подчинены другим министерствам.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 года.