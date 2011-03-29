Минфин привлек в бюджет 229,7 млн. грн. от продажи ОВГЗ на сегодняшнем аукционе

Министерство финансов Украины привлекло в Государственный бюджет 229 млн. 726,8 тыс. грн. от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционе 29 марта т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Согласно сообщению, в частности, были доразмещены облигации со сроком погашения 7 марта 2012 года на сумму 129 млн. 726,8 тыс. грн. с доходность 8,45% и облигации со сроком погашения 26 марта 2014 года (первичное размещение) на сумму 100 млн. грн. с доходностью 10,75%.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.