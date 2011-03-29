Выплаты вкладчикам "Родовид Банка" будут полными, начнутся в апреле – Соркин

Выплаты вкладчикам "Родовид Банка" через "Ощадбанк" будут полными, без каких-либо ограничений, и начнутся они в апреле, после организации технической части процесса передачи, который может занять до месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам заместитель председателя правления Национального банка Украины Игорь СОРКИН.

«Вкладчикам нужно объяснить, что для обеспечения технической процедуры перевода вкладов необходимо время. По нашим оценкам, это займет до месяца, на протяжении которого будут прекращены частичные выплаты, но по его окончании вклады будут возвращаться в полном объеме с начисленными процентами», - сказал И.СОРКИН.

По его словам, те вкладчики, у которых на дату начала проведения выплат еще не закончится срок договора, смогут либо забрать досрочно свой вклад на предусмотренных в договоре условиях, либо дождаться его окончания и получить в полной мере все проценты и сумму вклада.

Планируется, что проект соответствующего постановления правительства о переводе вкладчиков "Родовид Банка" в "Ощадбанк" будет вынесен на завтрашнее заседание правительства.

Как сообщал УНИАН, 28 марта пресс-служба распространила обращение председателя правления "Ощадбанка" Сергея ПОДРЕЗОВА к вкладчикам "Родовид Банка", в котором говорилось, что выплату средств вкладчикам «Родовид Банка» планируется начать через месяц после принятия постановления о переводе депозитов из «Родовид Банка» в ОАО «Ощадбанк».

«Уверяем вас, что «Ощадбанк» приложит максимум усилий для того, чтобы провести выплаты на надлежащем уровне и обеспечить комфортные условия для вкладчиков «Родовид Банка». В то же время обращаемся к вам с просьбой отнестись с пониманием к тому, что осуществить обслуживание 240 тысяч вкладчиков в кратчайшие сроки чрезвычайно сложно. Выплаты планируется начать в месячный срок после принятия постановления Кабинета министров Украины», – сказал С.ПОДРЕЗОВ.

Справка УНИАН. По данным Нацбанка, на 1 января 2011 года объем средств физлиц в банке составил 3,961 млрд. грн., в т.ч. 1,320 млрд. грн. – в иностранной валюте.