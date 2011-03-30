К середине 2012 года экономика Украины должна выйти на докризисный уровень - Азаров

К середине 2012 года экономика Украины должна выйти на докризисный уровень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая заседание Кабинета министров.

«Мы должны поставить себе цель - уже к середине 2012 года выйти на докризисный уровень во всех отраслях экономики», - сказал Н.АЗАРОВ и отметил, что выведение экономики из кризиса должно стать для руководителей ведомств одной из главных задач.

Премьер отметил необходимость уделить чрезвычайное внимание развитию внутреннего рынка, а также «экспансии на внешние рынки».

«Все эти задачи нужно решать, создавая привлекательный инвестиционный климат в Украине, то есть последовательно нужно завершать либеральную налоговую, таможенную реформы и наращивать практические результаты по дерегулированию предпринимательской деятельности», - заявил Н.АЗАРОВ.