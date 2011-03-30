В Киеве создан Совет отечественных и иностранных инвесторов

Распоряжением КГГА создан Совет отечественных и иностранных инвесторов, который возглавил председатель горгосадминистрации Александр ПОПОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, его заместителями стали – заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО и заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

В состав совета вошли представители структурных подразделений КГГА, научных учреждений, общественных организаций, депутаты Киевсовета, руководители отечественных и иностранных компаний, банков, консультативных фирм, ассоциаций, объединений инвесторов и предпринимателей.

По словам Р.КРАМАРЕНКО, главной целью работы совета является создание благоприятных условий для привлечения и эффективного использования отечественных и иностранных инвестиций, содействия развитию инвестиционной деятельности в городе, выход представителей отечественного бизнеса на международный рынок товаров и углубление взаимодействия между властью и бизнесом.

«Благодаря работе совета мы сможем проводить эффективный анализ состояния реализации инвестиционной политики в Киеве, оперативно выяснять причины возникновения проблем и готовить предложения о путях их разрешения. Кроме того, постоянное взаимодействие представителей власти и бизнеса обеспечит мониторинг состояния выполнения нашими структурными подразделениями возложенных на них задач в сфере инвестиционной деятельности», – сказал Р.КРАМАРЕНКО.