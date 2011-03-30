Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9705/7,9745 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9705/7,9745 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2799/0,2802, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2230/11,2305.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4072/1,4074 (вторник - 1,4130/1,4130).

Во вторник, 29 марта, Нацбанк на рынок не выходил.