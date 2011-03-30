Азаров поручил Тигипко не допустить роста задолженности по выплатам зарплат

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил вице-премьер-министру – министру социального развития Сергею ТИГИПКО и главам областных госадминистраций принять меры для недопущения роста задолженности по выплатам заработных плат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

Премьер отметил, что в феврале был отмечен небольшой рост такой задолженности. «Такую тенденцию нужно немедленно остановить. Ответственность за это возлагаю на вице-премьер-министра С.ТИГИПКО и руководителей облгосадминистраций», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что задолженность по выплате зарплат это «красная карточка» для каждого руководителя министерства и ведомства.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственного комитета статистики Украины,

в стране задолженность по выплате заработной платы в феврале 2011 года выросла на 5,3% и на 1 марта составила 1,415 млрд. грн.

По данным статистики, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 марта т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 марта составила 290,607 млн. грн. (в феврале 2011 года увеличилась на 15,4%, по сравнению с 1 марта 2010 года – сократилась на 3,8%), в Харьковской – 153,202 млн. грн. (в феврале рост на 1,5%, по сравнению с 1 марта 2010 года – на 19,3%), в Луганской – 123,017 млн. грн. (в феврале рост на 5,1%, по сравнению с 1 марта 2010 года – снижение на 19,1%), в Киеве – 151,045 млн. грн. (в феврале рост на 8,2%, по сравнению с 1 марта 2010 года – снижение 5,1%).

Справка УНИАН. В 2010 году задолженность по зарплате в Украине сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд. грн.