Корень экономических проблем Украины заключается в низкой продуктивности труда - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что корень экономических проблем Украины заключается в низкой продуктивности труда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Корень наших проблем, если говорить по сути, в том, что продуктивность труда в Украине в 4-5 раз ниже, чем в развитых странах Европы. Мы тратим на производство единицы продукции в три раза больше энергии, наши заводы и сельхозпредприятия технологически отсталые, а во многих случаях и физически изношенные», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что для решения этих проблем необходимо приложить много усилий. «Говорить в таких условиях, что мы можем жить так, как в Европе, не приложив чрезвычайных усилий для модернизации экономики, а также правовой системы, социальной сферы, это означает цинично обманывать людей и лишать их реальной перспективы. Единственный выход – это проведение реформ, предложенных обществу Президентом Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.