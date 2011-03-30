Количество игроков на рынке ипотечного кредитования возросло - эксперт

Количество игроков на украинском рынке ипотечного кредитования возросло.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она подчеркнула, что банки по-прежнему активно предлагают как ипотечное кредитование, так и автопрограммы. Сегодня кредиты на приобретение недвижимости предлагаются на условиях от 15% до 25,25% годовых на срок от 10 до 20 лет. Размер аванса колеблется от 30% от стоимости объекта, иногда 25% при совместных программах с застройщиком. Единоразовые комиссии были немного увеличены, и их уровень теперь составляет от 1% до 5 % от суммы кредита.

По словам эксперта, на приобретение автомобиля банки очень активно предлагают кредитование сроком на 1-5 лет, на 7 лет - лишь немногие. Условия автокредитования сложились следующие. Первоначальный взнос находится в пределах от 15% до 50% от стоимости авто. Срок кредитования - максимально до 7 лет, чаще - до 5 лет. Процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год – от 9,5% до 18,96% годовых; 3 года – от 15,49% до 23%; 5-7 лет - от 16,2% до 20,40%. Плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 8,8% до 18,8% годовых. Разовая комиссия при предоставлении кредита - от 0,3% до 3% от суммы кредита.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, на рынке кредитования на потребительские цели тенденции к удешевлению не наблюдается. Напротив, некоторые финансовые учреждения даже несколько увеличили ставки. По кредитам на потребительские цели можно выделить несколько видов. «Беззалоговые» кредиты (или под обеспечение поручительства третьего лица) – реальная ставка с учетом всех комиссий от 30,0 до 73,2% годовых. Под залог недвижимости - срок до 5 лет, в размере, не превышающем 40% от стоимости залога, под ставку 16,5-27,2% годовых. Под залог депозита - на срок действия депозита, под ставку +2 -+6% годовых к ставке депозита в случае, если депозит размещен в гривне. + 5% - +11% для залогов в виде депозита в иностранной валюте.

По информации эксперта, кредитование участников собственных зарплатных проектов предусматривает срок 1-2 года, в размере 3-5 окладов, под реальную ставку 30-40% годовых. Причем многие банки даже по кредитам для участников зарплатных проектов устанавливают дополнительную комиссию за снятие денег с карточного счета в размере от 1,0% до 2,5% от суммы снятия, что значительно повышает реальную стоимость кредита. Средний лимит по кредитам на потребительские цели в феврале составил 10-15 тыс. грн.