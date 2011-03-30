ГИУ планирует взыскать около 1 млрд. грн. задолженности банка «Надра»

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в текущем году планирует взыскать около 1 млрд. грн. задолженности по кредиту, предоставленному банку «Надра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления Государственного ипотечного учреждения Виктор МИРГОРОДСКИЙ в рамках совещания ГИУ с участниками рынка ипотечного кредитования «Направления финансирования завершения строительства жилья и восстановления рынка ипотечного кредитования».

«У нас есть очень нехороший актив, связанный с банком "Надра", – сейчас уже порядка 1 млрд. грн. они нам должны. Им был дан финансовый кредит, который не был возвращен. На сегодняшний день принимаются меры по взысканию этой задолженности. Мы планируем в этом году (получить долг от банка "Надра" – УНИАН). Но процесс идет не очень легко", – сказал он.

По данным председателя правления, на сегодня общий объем активов ГИУ составляет 5,2 млрд. грн. «Из них порядка 800 млн. грн. – это ипотечные кредиты, на 1,5 млрд. грн. квартир, которые мы покупали в 2009 году для бесплатной передачи льготным категориям населения. По-прежнему эти квартиры у нас на балансе, но в этом году …мы должны эти квартиры бесплатно передать в коммунальную собственность, чтобы люди могли воспользоваться своим конституционным правом их приватизировать…. Плюс есть у нас еще облигации ОВГЗ, которые мы держим в своем портфеле», – пояснил В.МИРГОРОДСКИЙ.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В сентябре 2010 года Кабмин исключил из приоритетных видов деятельности ГИУ функции по содействию строительству, а также по обеспечению реализации государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.