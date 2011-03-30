РФ отмечает отсутствие проблем для российских компаний при инвестировании в Украину

Москва. В Министерстве экономического развития Росийской Федерации отмечают отсутствие политических проблем для российских компаний при инвестировании в экономику Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал директор Департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Министерства экономического развития России Сергей БЕЛЯКОВ.

«Проблемы, с которыми российские компании сталкиваются на украинском рынке, ничем, собственно, не отличаются от тех проблем, с которыми сталкиваются на других рынках. Есть говорить о каких-то политических рисках, которые могли бы оказать влияние на реализацию проектов российских компаний в Украине, у меня такой информации нет», - сказал С.БЕЛЯКОВ.

Он также отметил, что объем взаимных инвестицией может быть больше.

При этом С.БЕЛЯКОВ подчеркнул, что Минэкономразвития РФ готово оказывать содействие проектам российских компаний за рубежом, в том числе в Украине. «Экспансия российского капитала за рубеж – одна из наших задач», - сказал он.