Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9690-7,9745 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9705/7,9745, к 12:00 цены повысились - 7,9715/7,9750. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9690/7,9745 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2799/0,2802, к 12:00 цены упали до 0,2792/0,2793. К закрытию цены не изменились.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,5650 (+0,1550).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4060/1,4125.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2230/11,2305, к 12:00 цены ушли вверх - 11,2440/11,2550. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,2295/11,2430.