Кабмин докапитализирует «Родовид Банк» и «Ощадбанк» на 4,55 млрд. грн.

Кабинет Министров Украины принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, эти средства будут использованы для проведения выплат вкладчикам «Родовидбанка» путем их перевода в «Ощадбанк».

Министр отметил, что «Ощадбанк» докапитализируется «для сохранения стабильности при осуществлении выплат вкладчикам «Родовид Банка». Указанные средства будут привлечены за счет выпуска семилетних облигаций внутреннего государственного займа под 9,5% годовых.

По информации первого заместителя председателя Национального банка Украины Юрия КОЛОБОВА, вклады будут выплачиваться в той валюте, в которой они были осуществлены. Для выплаты валютных вкладов Нацбанк намерен поддержать «Ощадбанк» и продавать ему валюту.

По словам Ф.ЯРОШЕНКО, решение по докапитализации «Укргазбанка», которое было в повестке дня сегодняшнего заседания, не принято.

Как сообщал УНИАН, 28 марта т.г. пресс-служба распространила обращение председателя правления "Ощадбанка" Сергея ПОДРЕЗОВА к вкладчикам "Родовид Банка", в котором говорилось, что выплату средств вкладчикам «Родовид Банка» планируется начать через месяц после принятия постановления о переводе депозитов из «Родовид Банка» в ОАО «Ощадбанк».

По данным Нацбанка, на 1 января 2011 года объем средств физлиц в «Родовид Банке» составил 3,961 млрд. грн., в т.ч. 1,320 млрд. грн. – в иностранной валюте.

Справка УНИАН. АО «Родовид Банк» (Киев) зарегистрировано в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

Национальный банк Украины постановлением №60 от 14 марта 2011 года продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид Банк» до 15 сентября 2011 года.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.