ГНСУ инициировала отмену налоговой декларации по налогу на доходы физлиц

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО во время сегодняшнего заседания правительства выступил с инициативой отменить предоставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ, переданном УНИАН.

По информации В.ЗАХАРЧЕНКО, результаты мартовского декларирования свидетельствуют, что большинство деклараций, которые подали налоговые агенты, приняты с нулевыми показателями.

Именно поэтому было предложено изъять норму относительно необходимости предоставления налоговыми агентами ежемесячной налоговой декларации по налогу на доходы физлиц. Специалисты ГНСУ подготовили соответствующий законопроект.

По словам В.ЗАХАРЧЕНКО, принятие данного закона позволит упростить администрирование налога на доходы физлиц, уменьшит количество налоговой отчетности и ликвидирует основания для возникновения нежелательного напряжения в обществе.